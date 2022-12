【KTSF】

全國汽油價格近期持續下跌,目前已跌至一年半以來的低位。

根據美國汽車協會(AAA),現時全美平均汽油價格每加侖3.14元,按月跌0.54元,也是自2021年7月以來的最低水平。

加州方面,現時加州平均汽油價格為每加侖4.37元,按月跌約1元。

分析指,汽油價格下降,是由於民眾對經濟衰退的憂慮,和冬季需求下跌。

汽油格價網站Gas Buddy分析,在週六平安夜前,全國平均汽油價格會跌破3元,現時約20州已低過3元。

