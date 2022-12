【KTSF】

Twitter新老闆Elon Musk,就自己應否卸下Twitter負責人職務發起12小時投票已完結。

數據顯示,有超過1750萬人投票,當中57.5%贊成Musk辭任行政總裁。

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Musk曾表示,會遵守投票結果,暫時不知他會否遵守承諾,辭任行政總裁。

