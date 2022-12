【KTSF 傅景竑報導】

中華總會館週一於舊金山(三藩市)舉辦一年一度的聖誕前夕敬老餐會,迎來長長人龍。

不到中午時間,舊金山中華學校外就看到拿著餐券的長者們排隊等候入場,這人龍長達近一街區的長度,進到場內更是看到上百人聚集。

這場年度聖誕敬老餐會是由中華總會館舉辦,每年都邀請區內的華裔長者一同享受過節氣氛。

主辦單位代表說:「今天我們有500個公公婆婆來參加,我保證你們有一個滿意豐富名貴的餐,有一個大喜訊,就是中華慧妍總會送每一位有一個大紅包。」

到場的長者手中提著一人一份的便當,又獲得聖誕紅包,準備迎接聖誕與新年假期。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。