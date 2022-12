前聯邦運輸部長趙小蘭訪舊金山華埠出席表揚模範夫妻活動（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

前聯邦運輸部長趙小蘭剛剛過去的週末低調到訪灣區,專程出席一場在華埠舉行的慶祝活動,她在會中分享儒家思想對她的影響。

趙小蘭一現身,立即受到僑界熱烈的歡迎,曾擔任聯邦勞工部長以及聯邦運輸部長的她,剛剛過去的週六,風塵僕僕專程從肯塔基州搭機來到舊金山,旋風停留不到24小時,就為了出席在中美文化藝術協會在華埠舉辦的心心相印、美滿姻緣,表揚模範夫妻大會。

趙小蘭上一次到訪華埠是在2019年底,她擔任聯邦運輸部長時,睽違近三年之後,她再度來到華埠,她說主要是感謝華裔社區對她的支持。

趙小蘭說:「我下來了(卸任)快兩年了,這是我第一次回舊金山的中國街,我來到這的原因是,第一當然參加這個節目,第二是講非常感謝我在做官的時候,我覺得中國社區、華人對我特別是鼓勵,我非常非常感謝,所以今天我回來。」

在該會創會會長林炳昌的邀請下,趙小蘭也在會中發表演講。

趙小蘭說:「當我們大家剛到美國時,很多人都是好久以前來的,美國並沒有很多元,我們有很多要向美國主流社會學習,美國現在卻很不一樣了,也變得更為多元,現在我們作為一個社區,佔美國人口的6%,現在我們不僅是學習,也可以教導我們的華人價值,包括要有長遠的觀點、重視家庭、教育,以及溫和,都是非常重要的觀點,可以和美國主流社會分享。」

而在心心相印的裝飾前面,外界也很好奇,她的愛情和婚姻故事,趙小蘭的夫婿麥康尼(Mitch McConnell)是代表肯塔基州的聯邦參議員,也是聯邦參議院共和黨領袖,兩人是國會山莊的名人夫妻,不過趙小蘭非常低調,完全沒提夫婿。

趙小蘭在會中以儒家思想發表演講,談到儒家思想,她首先推崇的就是孝道。

趙小蘭說:「我常常跟我父親在一起的,我想你們都看到了,我常常陪我的父親,我父親現在是96歲的,他時間跟我不是太長了,我知道的,所以我特別珍惜我和父親相處的時間,這是很基本的華人價值,但主流美國社會不了解的,那就是孝道(filial piety),要解釋非常難。」

趙小蘭說,她身為家中老大,受父母影響很深,也受益於華人傳統價值,趙小蘭期許華裔社區,對於我們的傳統自豪以及自信,要知道華裔是美國的中心,很多方面可以做出貢獻。

