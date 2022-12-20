前聯邦運輸部長趙小蘭訪舊金山華埠出席表揚模範夫妻活動（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

前聯邦運輸部長趙小蘭剛剛過去的週末低調到訪灣區，專程出席一場在華埠舉行的慶祝活動，她在會中分享儒家思想對她的影響。

趙小蘭一現身，立即受到僑界熱烈的歡迎，曾擔任聯邦勞工部長以及聯邦運輸部長的她，剛剛過去的週六，風塵僕僕專程從肯塔基州搭機來到舊金山，旋風停留不到24小時，就為了出席在中美文化藝術協會在華埠舉辦的心心相印、美滿姻緣，表揚模範夫妻大會。

趙小蘭上一次到訪華埠是在2019年底，她擔任聯邦運輸部長時，睽違近三年之後，她再度來到華埠，她說主要是感謝華裔社區對她的支持。

趙小蘭說：「我下來了（卸任）快兩年了，這是我第一次回舊金山的中國街，我來到這的原因是，第一當然參加這個節目，第二是講非常感謝我在做官的時候，我覺得中國社區、華人對我特別是鼓勵，我非常非常感謝，所以今天我回來。」

在該會創會會長林炳昌的邀請下，趙小蘭也在會中發表演講。

趙小蘭說：「當我們大家剛到美國時，很多人都是好久以前來的，美國並沒有很多元，我們有很多要向美國主流社會學習，美國現在卻很不一樣了，也變得更為多元，現在我們作為一個社區，佔美國人口的6%，現在我們不僅是學習，也可以教導我們的華人價值，包括要有長遠的觀點、重視家庭、教育，以及溫和，都是非常重要的觀點，可以和美國主流社會分享。」

而在心心相印的裝飾前面，外界也很好奇，她的愛情和婚姻故事，趙小蘭的夫婿麥康尼（Mitch McConnell）是代表肯塔基州的聯邦參議員，也是聯邦參議院共和黨領袖，兩人是國會山莊的名人夫妻，不過趙小蘭非常低調，完全沒提夫婿。

趙小蘭在會中以儒家思想發表演講，談到儒家思想，她首先推崇的就是孝道。

趙小蘭說：「我常常跟我父親在一起的，我想你們都看到了，我常常陪我的父親，我父親現在是96歲的，他時間跟我不是太長了，我知道的，所以我特別珍惜我和父親相處的時間，這是很基本的華人價值，但主流美國社會不了解的，那就是孝道（filial piety），要解釋非常難。」

趙小蘭說，她身為家中老大，受父母影響很深，也受益於華人傳統價值，趙小蘭期許華裔社區，對於我們的傳統自豪以及自信，要知道華裔是美國的中心，很多方面可以做出貢獻。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。