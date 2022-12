聯邦最高法院介入下 阻截無證移民入境的第42條公共衛生法令暫可繼續執行

【KTSF 張麗月報導】

由於聯邦最高法院的介入,特朗普時代實施的第42條公共衛生法令得以暫時繼續執行,這項法令原本在這個月21號到期,目前有大量無證移民在美墨邊境等候這項法令一解除,就湧入美國尋求政治庇護,因此在週末,美墨邊境城鎮El Paso已經宣布進入緊急狀態。

第42條公共衛生法令,是在特朗普執政期間以防疫為理由實施,以阻截無證移民湧入美國,尋求政治庇護,這項法令原定在12月21號,即是本星期三屆滿。

爭取移民權益的活躍分子於是提出訴訟,阻止政府利用第42條法令來限制無證移民申請政治庇護,他們指,利用第42條法令,這個政策違反美國的精神,也違反國際義務,他們認為美國有國際義務去接收那些為逃避迫害而向美國尋求庇護的人。

民權人士也都批評政府,現在仍然用疫苗和抗疫來做藉口,阻擋受迫害的人尋求美國庇護,此舉顯然是過時。

19個保守州份作出反制行動,向華盛頓巡迴上訴法庭提出訴訟,理由是如果解除第42條法令,將會有大量無證移民湧入美國,令到地方的醫療和執法都大受衝擊,同時聯邦政府也沒有一套完整計劃去應對突然激增的無證移民人口。

但聯邦地方法庭裁定,第42條法令是任性武斷,必須解除,19個州向首都巡迴上訴法庭提出上訴,也但是敗訴,這19個州於是將官司打到聯邦最高法院。

首席大法官John Roberts週一下令暫時不得解除第42條法令,並要求拜登政府在週二下午5點鐘之前回覆19個共和黨州份的緊急上訴,拜登政府較早時表示有一套計劃應對。

德州美墨邊境城鎮El Paso宣布進入緊急狀態,因為當地市長預期,當42條法令解除後,每天將會有多達6千名無證移民湧入El Paso。

目前已經有大量無證移民駐紮在邊境地區,等候星期三之後就湧入美國申請政治庇護,兩黨議員都預期,將會掀起無證移民潮的湧入。

共和黨籍的德州州長Greg Abbott更指,如果撤回42條,將會陷入「完全混亂」的局面。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。