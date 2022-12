【KTSF】

CVS和Walgreens週一宣布,由於需求增加,他們將限制客戶購買兒童藥品。

兒童感染呼吸道病毒RSV的病例在全國各地爆發,導致一些兒童藥物被人搶購一空。

最大的兩家連鎖藥店CVS和Walgreens週一宣布,他們將限制購買兒童止痛藥品。

Walgreens將允許在櫃檯購買6件兒童藥品,CVS則允許客戶在線或親自購買兩種止痛產品。

CVS表示,會與供應商合作以滿足需求。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。