熱心市民到舊金山應急管理局派餐 表揚一班無名英雄（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

一名在軟件公司任職，居住在南舊金山（南三藩市）的年輕人，決定30歲前做30件善事，他週一去到舊金山應急管理局派發135份餐點，表揚一班工作使命與市民性命攸關的無名英雄。

911接線中心的接線員，是市民求助時第一個聽到的聲音。

希臘裔的熱心市民Bryan Tsiliscos，深感911接線員很少受到表揚。

Tsiliscos說：「我為必要服務業人員做30件善事，在我明年30歲之前。」

Tsiliscos表示，今年29歲生日時，對即將踏入30歲有一種莫名的憂慮，因此他也就很老派地將這29年的感恩事項寫在紙上。

Tsiliscos說：「我對家人、朋友、我的事業，開始表達我的感恩，我明白都一切美好的事，都來自其他人的慷慨和支持，那一刻開始我決定回饋社區，做善事去表達感恩。」

舊金山應急管理局局長梅愛恩（Mary Ellen Carroll）很感謝這名市民的善行。

梅愛恩說：「他選擇必要服務業人員，他們是一群最被忽略的人，是無名英雄，911接線員當之無愧。」

雖然911接線員沒有穿上制服讓大眾看見，但他們的角色對公眾很重要。

梅愛恩說：「大家最困難的時刻，他們在那裡，分擔許多創傷，認同和表揚對他們意義重大。」

不過這幾年來，911接線中心的人員因為疫情出現人手短缺，局長指出，因為這中心是24小時運作，他們甚至曾經需要強制職員員加班，以應付需求，她也呼籲大家可以來應徵。

梅愛恩說：「我們鼓勵大家考慮當接線員，薪酬優厚又富挑戰性，也可以是你的副業，如果你是剛高中畢業，也很有潛質成為911接線員。」

此外，舊金山應急管理局外務應急主任林偉浩，因應舊金山多元種族的特性，911接線中心的員工中，能應付十多種語言的即時對答，翻譯達百多種，局方也很積極地尋找多語能力的人員。

至於應徵者學歷的要求，林偉浩說：「只需要高中文憑，或者有很多的經驗，想轉工的話也可以申請，薪水方面也很好，只需高中文憑都有10萬以上起薪，可高達12萬多13萬。」

林偉浩也提醒英文不流利的市民，打911求助時可以這樣做：「如果你是打911而不懂英文，你不用擔心，講的時候你就說，Help，接著說明要講的語言，例如Cantonese，或者Mandarin，或者台山話，聽到你是說那一種方言時，我們會即時找同事或翻譯員幫助你們。」

而為了報答Tsiliscos的善舉，局長及一眾接線員也送上了生日卡及紀念品，而他週二也會到東岸紐約市繼續行善。

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