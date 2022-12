熱心市民到舊金山應急管理局派餐 表揚一班無名英雄（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

一名在軟件公司任職,居住在南舊金山(南三藩市)的年輕人,決定30歲前做30件善事,他週一去到舊金山應急管理局派發135份餐點,表揚一班工作使命與市民性命攸關的無名英雄。

911接線中心的接線員,是市民求助時第一個聽到的聲音。

希臘裔的熱心市民Bryan Tsiliscos,深感911接線員很少受到表揚。

Tsiliscos說:「我為必要服務業人員做30件善事,在我明年30歲之前。」

Tsiliscos表示,今年29歲生日時,對即將踏入30歲有一種莫名的憂慮,因此他也就很老派地將這29年的感恩事項寫在紙上。

Tsiliscos說:「我對家人、朋友、我的事業,開始表達我的感恩,我明白都一切美好的事,都來自其他人的慷慨和支持,那一刻開始我決定回饋社區,做善事去表達感恩。」

舊金山應急管理局局長梅愛恩(Mary Ellen Carroll)很感謝這名市民的善行。

梅愛恩說:「他選擇必要服務業人員,他們是一群最被忽略的人,是無名英雄,911接線員當之無愧。」

雖然911接線員沒有穿上制服讓大眾看見,但他們的角色對公眾很重要。

梅愛恩說:「大家最困難的時刻,他們在那裡,分擔許多創傷,認同和表揚對他們意義重大。」

不過這幾年來,911接線中心的人員因為疫情出現人手短缺,局長指出,因為這中心是24小時運作,他們甚至曾經需要強制職員員加班,以應付需求,她也呼籲大家可以來應徵。

梅愛恩說:「我們鼓勵大家考慮當接線員,薪酬優厚又富挑戰性,也可以是你的副業,如果你是剛高中畢業,也很有潛質成為911接線員。」

此外,舊金山應急管理局外務應急主任林偉浩,因應舊金山多元種族的特性,911接線中心的員工中,能應付十多種語言的即時對答,翻譯達百多種,局方也很積極地尋找多語能力的人員。

至於應徵者學歷的要求,林偉浩說:「只需要高中文憑,或者有很多的經驗,想轉工的話也可以申請,薪水方面也很好,只需高中文憑都有10萬以上起薪,可高達12萬多13萬。」

林偉浩也提醒英文不流利的市民,打911求助時可以這樣做:「如果你是打911而不懂英文,你不用擔心,講的時候你就說,Help,接著說明要講的語言,例如Cantonese,或者Mandarin,或者台山話,聽到你是說那一種方言時,我們會即時找同事或翻譯員幫助你們。」

而為了報答Tsiliscos的善舉,局長及一眾接線員也送上了生日卡及紀念品,而他週二也會到東岸紐約市繼續行善。

