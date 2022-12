【KTSF】

來自北極的冷鋒本週將影響全美大部份地區,預計更會為中西部地區帶來近40年來最冷的聖誕節。

國家氣象局預測全國8成的地方,當中包括德州奧斯汀和佛羅里達州奧蘭多,本週會出現低於冰點的氣溫。

由週二起,冬季風暴將吹襲中西部地區,並持續本週末,為中西部帶來近40年來最冷的白色聖誕,芝加哥更可能會有暴風雪,惡劣天氣相信將影響假日旅遊。

