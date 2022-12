【有線新聞】

烏克蘭總統澤連斯基被拒在世界盃決賽發表和平訊息後,改為自行在網上發布片段。

澤連斯基稱戰爭沒有冠軍,亦不會打成平手;只有和平才能成為冠軍,希望大家一起見證決賽,亦一同見證戰爭結束。

烏克蘭總統辦公室,早前批評國際足協喪失對足球的寶貴理解,是要團結民眾、而非支持分化,又指主辦國卡塔爾,亦支持澤連斯基的倡議。

