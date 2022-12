美國國務院設中國小組管控對華競爭 加強內部情報共享

【有線新聞】

美國國務院宣布成立「中國協調辦公室」,指旨在負責任地管控中美競爭。新團隊由各部門的中國專家組成,加強華府內部情報共享,應對前所未有的中國挑戰。

美國國務卿布林肯為新設立的中國協調辦公室揭幕,國務院指,這個稱為「中國小組」的新架構,會齊集轄下各部門的中國事務專家,與國際安全、經濟、科技、多邊外交和戰略溝通的同事合作,加強內部協調,確保美國對華方針靈活、一致,負責任地管控中美競爭,推動開放、包容的國際體系。

美國國務院副發言人帕特爾說:「中國挑戰的規模和範圍,會為美國外交帶來前所未見的考驗,這正是中國小組的起源。由整個部門的專家組成綜合團隊,構築對華政策的環境和資訊交流所。」

國務院直指中國對美國構成最複雜、最重要的地緣政治挑戰,華府要佔先機預備應對。

中國小組除了處理雙邊議題,亦設「全球小隊」,應對北京在中國以外的行動。新架構會取代原本東亞及太平洋事務局轄下的中國協調處。繼續由副助理國務卿華自強領導,規模預料達60至70人,毋須增調資金成立。

美媒引述國務院官員指,中國小組旨在消除國務院內架構重複、各自為政的官僚問題,有助官員共享情報,包括讓駐外官員實時通訊,以便應對突發問題。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。