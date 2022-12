【KTSF】

加州大學16日與員工達成一項臨時勞資協議,使得長達一個月的罷工有望結束。

這項臨時協議承諾為36,000名加入工會的員工大幅增加工資,這些員工包括助教、研究人員和導師,其中許多人是研究生。

收入最低的學術學生員工,目前一學年的起點薪約為2萬3千元,在未來兩年半內,他們的薪水將增加55%以上。

洛杉磯和灣區的校園的員工將會加薪更多,因為這些地區的住房很貴,此外,他們的健康和兒童保育福利也會明顯增加。

臨時協議還必須得到美國汽車工人聯合會的兩個談判單位的批准,他們代表學術界員工。

