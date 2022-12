【KTSF 馮政浩報導】

聯邦運輸安全局(TSA)今年在檢查點截獲6300支槍,是歷年來最高數目。

聯邦運輸安全局今年在檢查點截獲的槍械,是歷年來最高。

截至星期五為止,全年在檢查點搜出的槍械有6300枝,當中有88%是上了子彈。

在2021年,運輸安全局總共截獲6000支槍械。

為了防止攜帶武器經過檢查站,運輸安全局已經將民事罰款提高到接近15000元

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。