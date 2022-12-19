香港奇案電影《正義迴廊》導演和演員接受本台專訪（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

香港奇案電影《正義迴廊》現正在灣區部分戲院上映，導演何爵天表示，香港電影業可以再次蓬勃，證實不是虛火，而演員就希望這部電影可以在全世界放映。

香港電影《正義迴廊》故事改編自2013年轟動全港的真人真事大角咀的一宗命案，當中涉及謀殺雙親、分屍、藏屍等，另外，電影亦參考經典《十二怒漢》的陪審團商議部分，利用不同立場與世代的人令觀眾代入。

電影在香港口碑好，票房大收，對於電影可以在美加越洋放映，導演何爵天、演員楊偉倫和麥沛東都表示超出他們預期。

何爵天說：「這不是一部動作電影，好像以前吳宇森般，開槍，飛車的電影，會很受外國人歡迎，但這電影完全是一套文戲。」

同時，這部電影是何爵天自己首部導演作品，他說自己本身亦是一名奇案迷。

何爵天說：「這案件對很多香港人來說，其實曾經有一個參與度，例如他尋親，可能真的有人幫他尋親，甚至乎做高登神探去查這案件，討論度很高，以及這個主人公，即是這個原形人物，年紀其實同我們相近，用的東西，Youtube、Xanga網誌，都是自己一起經歷過的，我覺得好有一個時代性。」

他又感謝奇案迷、網民和懲教人員，為他們提供資訊。

楊偉倫說：「這電影除了文戲外，電影很香港的，案件很香港，整件事件只屬於香港的，那可以去到英國和美加上映，感覺很神奇，我認為都跟現時多了很多香港人移居外地生活有關。」

麥沛東就表示，電影從一開始，香港能否上映也是未知之數，真的沒有想過電影現時可以在世界各地遍地開花，楊偉倫就笑言下個目標是非州剛果。

而講到電影的趣事和最難拍的地方，演員們就這回應。

楊偉倫說：「德文真的很難，英文我都不好，何況是德文，真的很難，我好記得拍攝的時候，現在大家看到的版本，已經剪走了許多，得很少德文。」

而麥沛東就談到自己為飾演唐文奇一角，暴飲暴食增肥，增肥到200磅，戲中在大排檔食雲吞麵的部分，最令他難忘。

麥沛東說：「我好像總共食了3碗，食了18粒雲吞，還有麵，去到最後真的食不到，食得很辛苦，雲吞在這兒卡住了。」

最後導演表示，香港電影業可以再次蓬勃，證實不是虛火，他又指，現時的觀眾思想比以前更加開放，希望日後港產片題材不只是限於喜戲和動作片。

而楊偉倫和麥沛東都表示，日後不需要刻意區分舞台劇演員和電影演員，麥沛東指，近年有，不少的舞台劇出身演員被發掘。

麥沛東說：「希望日後電影和電視的導演監製，會覺得舞台劇演員其實還有好多未發掘的寶石，可以讓大家可以繼續留意，和讓觀眾去接受。」

電影暫時在灣區上映至12月20日。

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