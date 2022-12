香港奇案電影《正義迴廊》導演和演員接受本台專訪（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

香港奇案電影《正義迴廊》現正在灣區部分戲院上映,導演何爵天表示,香港電影業可以再次蓬勃,證實不是虛火,而演員就希望這部電影可以在全世界放映。

香港電影《正義迴廊》故事改編自2013年轟動全港的真人真事大角咀的一宗命案,當中涉及謀殺雙親、分屍、藏屍等,另外,電影亦參考經典《十二怒漢》的陪審團商議部分,利用不同立場與世代的人令觀眾代入。

電影在香港口碑好,票房大收,對於電影可以在美加越洋放映,導演何爵天、演員楊偉倫和麥沛東都表示超出他們預期。

何爵天說:「這不是一部動作電影,好像以前吳宇森般,開槍,飛車的電影,會很受外國人歡迎,但這電影完全是一套文戲。」

同時,這部電影是何爵天自己首部導演作品,他說自己本身亦是一名奇案迷。

何爵天說:「這案件對很多香港人來說,其實曾經有一個參與度,例如他尋親,可能真的有人幫他尋親,甚至乎做高登神探去查這案件,討論度很高,以及這個主人公,即是這個原形人物,年紀其實同我們相近,用的東西,Youtube、Xanga網誌,都是自己一起經歷過的,我覺得好有一個時代性。」

他又感謝奇案迷、網民和懲教人員,為他們提供資訊。

楊偉倫說:「這電影除了文戲外,電影很香港的,案件很香港,整件事件只屬於香港的,那可以去到英國和美加上映,感覺很神奇,我認為都跟現時多了很多香港人移居外地生活有關。」

麥沛東就表示,電影從一開始,香港能否上映也是未知之數,真的沒有想過電影現時可以在世界各地遍地開花,楊偉倫就笑言下個目標是非州剛果。

而講到電影的趣事和最難拍的地方,演員們就這回應。

楊偉倫說:「德文真的很難,英文我都不好,何況是德文,真的很難,我好記得拍攝的時候,現在大家看到的版本,已經剪走了許多,得很少德文。」

而麥沛東就談到自己為飾演唐文奇一角,暴飲暴食增肥,增肥到200磅,戲中在大排檔食雲吞麵的部分,最令他難忘。

麥沛東說:「我好像總共食了3碗,食了18粒雲吞,還有麵,去到最後真的食不到,食得很辛苦,雲吞在這兒卡住了。」

最後導演表示,香港電影業可以再次蓬勃,證實不是虛火,他又指,現時的觀眾思想比以前更加開放,希望日後港產片題材不只是限於喜戲和動作片。

而楊偉倫和麥沛東都表示,日後不需要刻意區分舞台劇演員和電影演員,麥沛東指,近年有,不少的舞台劇出身演員被發掘。

麥沛東說:「希望日後電影和電視的導演監製,會覺得舞台劇演員其實還有好多未發掘的寶石,可以讓大家可以繼續留意,和讓觀眾去接受。」

電影暫時在灣區上映至12月20日。

