舊金山田德隆商戶促市府改善治安 否則應退還稅款

舊金山(三藩市)田德隆區長期的毒品和犯罪活動,促使當地上百名商戶要市府認真處理問題,否則就應該退回他們交的銷售稅。

巴勒斯坦移民Eman Diab,9年前在田德隆開了一間三文治店Da Hot Spot,當時興奮,並感覺周圍有愛和希望,她說自己如此開心,因為這是她一路來所希望擁有的,9年後的今天,Eman說後悔當初開店,但是因為已經投資了很多錢,生意也必須做下去。

Eman說,已經裝修店內兩次,也換了兩次菜單,但是放眼一望,週五中午的午餐時間,人煙稀少,Eman說,生意沒有賺錢,生意也難做。

她將矛頭指向店外的景象,外面的行人走道,有公開的毒品販賣活動和不安全的情況。

Eman連同田德隆區的150間商店,聯署要市府退回他們交出的銷售稅和地稅,因為市府在執法方面失敗。

Eman說,有時候根本不能開門,因為有人在門外吸毒或有無家可歸人士擋住,或是有槍擊事件發生。

市長布里德在一年前宣布田德隆區的緊急狀態,要取締那裡的公開販毒活動,但是一年後的今天,一些田德隆區的居民表示,情況沒有好轉。

這名男子表示,他發現有遊客回來,但是看到這裡的情況而感覺厭惡。

畫面中可以看到這對父女,因為行人走道有人擋住,而選擇走在馬路上。

男子說,他已經適應,但是小孩子並不應該活在這種環境。

田德隆區商業聯盟除了要市府退回他們交出的稅,他們也要市府取締販毒活動。

市長辦公室透露,布里德本週有和那裡的警隊討論過,說市府支持警員逮捕賣毒品的人。

Eman說,希望能夠見到具體的行動,讓顧客感到安全,商戶表示,將在下個月和市長對話,要市府提出一套改善治安的具體方針。

