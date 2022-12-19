舊金山田德隆商戶促市府改善治安 否則應退還稅款

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舊金山（三藩市）田德隆區長期的毒品和犯罪活動，促使當地上百名商戶要市府認真處理問題，否則就應該退回他們交的銷售稅。

巴勒斯坦移民Eman Diab，9年前在田德隆開了一間三文治店Da Hot Spot，當時興奮，並感覺周圍有愛和希望，她說自己如此開心，因為這是她一路來所希望擁有的，9年後的今天，Eman說後悔當初開店，但是因為已經投資了很多錢，生意也必須做下去。

Eman說，已經裝修店內兩次，也換了兩次菜單，但是放眼一望，週五中午的午餐時間，人煙稀少，Eman說，生意沒有賺錢，生意也難做。

她將矛頭指向店外的景象，外面的行人走道，有公開的毒品販賣活動和不安全的情況。

Eman連同田德隆區的150間商店，聯署要市府退回他們交出的銷售稅和地稅，因為市府在執法方面失敗。

Eman說，有時候根本不能開門，因為有人在門外吸毒或有無家可歸人士擋住，或是有槍擊事件發生。

市長布里德在一年前宣布田德隆區的緊急狀態，要取締那裡的公開販毒活動，但是一年後的今天，一些田德隆區的居民表示，情況沒有好轉。

這名男子表示，他發現有遊客回來，但是看到這裡的情況而感覺厭惡。

畫面中可以看到這對父女，因為行人走道有人擋住，而選擇走在馬路上。

男子說，他已經適應，但是小孩子並不應該活在這種環境。

田德隆區商業聯盟除了要市府退回他們交出的稅，他們也要市府取締販毒活動。

市長辦公室透露，布里德本週有和那裡的警隊討論過，說市府支持警員逮捕賣毒品的人。

Eman說，希望能夠見到具體的行動，讓顧客感到安全，商戶表示，將在下個月和市長對話，要市府提出一套改善治安的具體方針。

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