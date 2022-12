華裔男童Jasper Wu被流彈擊中亡 其中一名疑犯首次出庭（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)880公路上去年11月發生幫派槍戰,當時坐在母親汽車內的23個月大華裔男童Jasper Wu被流彈擊中死亡,Alameda縣地檢處週四宣布逮捕三名涉案疑犯,其中一名疑犯週五首次出庭。

34歲的Johnny Jackson是三名疑犯的其中一人,他週五首次出庭,他與另外兩名舊金山(三藩市)的幫派成員,被控在去年11月在奧克蘭880公路,兩輛汽車互相開槍,流彈射進當時在公路上的一輛汽車,擊中當時在嬰兒座椅睡覺的Jasper Wu,他送院後傷重死亡。

三個疑犯現在都面臨謀殺指控,另一名涉案疑犯,較早前在另一宗汽車槍擊案中死亡。

加州公路巡警助理局長Jason Reardon說:「這證明了我們調查所做的辛勤工作,無論是13個月還是13年,我們都要為這個家庭伸張正義。」

Jasper Wu家人表示,逮捕行動確實帶來了一種終結的感覺,但同時表示,行動再次喚起他們當天的痛苦回憶。

