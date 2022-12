Santa Clara縣GDP近三年增長近20% 是全美GDP增長最高地區（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

根據聯邦經濟分析局的最新數據,南灣Santa Clara縣的國民生產總值(GDP)不但超越德州Austin及華盛頓州西雅圖,在近三年疫情期間也增長了近20%,是全國GDP增長最多的地區。

位於Santa Clara縣的矽谷,在最新的數據中經濟表現亮眼,在2019年至2021年間,Santa Clara縣的GDP國民生產總值,從3070億元成長至3820億元,漲幅達到19%,也是全國人口超過50萬名居民的地區中,漲幅最高的區域。

根據The Mercury News的報導,Santa Clara縣國民生產總值,大約是馬來西亞全國的生產總值,還超過摩洛哥、斯洛伐克和埃塞俄比亞三個國家的生產總值合併,若Santa Clara縣為獨立國家,會是全球第三十八大的經濟體。

而與國內的其他經濟推手相比,德州Austin市的Travis縣,因為有越來越多科技公司入駐,又被稱之為「矽丘」,三年內的GDP漲幅為14%。

而華盛頓州西雅圖市的King縣有Microsoft、亞馬遜及波音設廠,GDP漲幅為13%。

但專家也預估,Santa Clara縣2022年的生產總值雖然將持續強勢,但2023年恐怕被近期的裁員潮影響。

