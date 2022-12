舊金山未來兩個財政年度將面對近7.3億赤字

【KTSF 歐志洲的報導】

舊金山市長辦公室宣布,市府在未來兩個財政年度,面對近7.3億的財政赤字,市長布里德要求各市府部門削減預算。

舊金山市長辦事處指出,從過去兩年的盈餘,到未來兩個財政年度的近7.3億赤字,主要因素是市府的收入增長將放慢,舊金山最大的稅收來源包括地稅和商業稅,這兩個項目的減少,和聯邦政府結束暫時性的疫情撥款,是導致出現赤字的主要原因。

預算赤字是由市長的財政辦公室、市府主計長和預算與立法分析辦公室共同計算出來,市府在未來兩年的預算是68億,頭一年將面對2億的赤字,第二年擴大到近5.3億,市府自上次的經濟不景氣以來,沒有出現過超過6億的赤字。

市長布里德要求各個市府部門削減預算,頭一年即是2023至24年財政年度減少5%,第二年,即是2024至25年財政年度,減少預算8%。

在目前空置的崗位中,布里德指示,部門管理層優先聘請主要能夠幫助舊金山從疫情中復甦的職位,布里德也要市府部門把開支項目聚焦在公共安全和填補警員空缺、市中心的經濟復甦項目,還有無家可歸和精神健康項目。

市府部門必須在2月21日提交個別部門的預算,市長辦公室從中研究之後,在6月1日前將市府預算交給市議會審理,然後提交一份平衡預算,8月1日之前交給市長簽署。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。