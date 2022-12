【KTSF】

舊金山(三藩市)警方宣布從11月下旬開始的打擊零售盜竊行動,至今已逮捕60人。

在星期五晚上,Market街的一間商店門外有長長的人龍排隊,這間商店試圖通過限制店內人數,來減少盜竊的問題。

舊金山警方的盜竊部門週五宣佈,自從和多個單位合作打擊行動以來,現在已經逮捕了60人,有13宗重罪案件,及超過47起輕罪傳票。

近年來,舊金山市的藥房和聯合廣場,有許多被搶劫的事件,警方表示,大約一半的被捕者轉移至其他單位。

地檢官謝安宜表示,地檢處正起訴大約30人,罪名包括各種零售盜竊罪,其中一名疑犯已經認罪。

她指解決零售盜竊問題,是地檢處的一個優先事項,她會一直與警方密切合作,確保在所有案件都被追究責任以及適當的懲處結果。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。