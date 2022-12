南加San Bernardino選民通過提案 研究是否脫離加州獨立（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南加州最大的縣之一San Bernardino,選民上月選舉通過縣提案,研究該縣是否脫離加州而成立獨立的州,專家表示,雖然可行性低,但反映的是民眾對加州的不滿。

位於洛杉磯以東San Bernardino縣,約有220萬名居民,這次中期選舉中有50.62%的選民投票通過EE提案,允許縣府展開有關脫離加州的評估研究,也被視為民眾對加州州府投下的不信任票。

San Bernardino若成功脫離加州並成立新的州,將會是夏威夷在1959年成為美國第50州後,第一個新成立的州,但這項決定將會需要加州立法機關和國會的許可。

Claremont McKenna大學政治學家Jack Pitney說:「提案不太可能導致真正脫離加州,但它旨在引起Sacramento決策者的注意。」

雖然可能性極低,專家也指,縣提案的通過,表達民眾對政治現狀的憂慮,以及選民對長期由民主黨控制的州議會感到疏遠,包括遲遲未解決的無家可歸者問題、飆升的住房成本、暴跌的學生考試成績,和不斷上升的犯罪率,同時州府又持續徵收全國數一數二高的稅金。

縣議長Curt Hagman說:「我認為鄉下區域確實不像洛杉磯或舊金山受到關注,它們一直從州府獲得大部份資金,所以我們需要想辦法被重視。」

近期的民調也顯示,加州大部份選民認為,州府正朝錯誤的方向前進,加州人口也持續在下降,許多居民都遷離至內華達、德州及其他地區,尋找更實惠的住房、更安全的街道和更低的稅收。

Pitney說:「脫離加州不會有任何進展,San Bernardino縣不會成為一個獨立的州,但這並不是背後真正原因,原因是為了引起注意,而他們已經成功引起注意了。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。