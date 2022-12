馬斯克稱被封記者帳號涉起底行為

【有線新聞】

社交平台Twitter行政總裁馬斯克,回應封鎖記者帳號風波,指相關帳號涉及起底行為。多國官員以至歐盟、聯合國,均批評馬斯克損害新聞自由。

Twitter封鎖美國有線新聞網絡、《華盛頓郵報》、《紐約時報》等多間美媒科技版記者帳號後,行政總裁馬斯克周四深夜在Twitter加入記者的線上對話。回應指相關帳號,是因為公開他的實時位置,涉及起底行為而被封鎖。

帳號被停用,但仍能使用對話功能的《華郵》記者哈韋爾隨即反駁,指只是在報道內容中,包含涉事用戶的連結,並重提馬斯克入主Twitter之前,亦反對平台審查新聞報道內容。

馬斯克說:「這不可接受,對你我而言也是,反正是一樣。(所以你的手法也不可接受?) 不對,甚麼? 你起底,你被封鎖,完結,就是這樣。」

短暫唇槍舌劍後,馬斯克突然離開對話。其後Twitter的聊天室功能一度全線暫停,他當時解釋正在修復漏洞。當地傳媒協會發聲明,稱Twitter的行為違反了社交媒體允許未經審查傳播現有公共信息的原則。

國際社會均予以譴責,聯合國發言人批評,全球記者面臨審查、人身威脅,甚至更惡劣的情況,Twitter開了一個危險的先例。歐盟亦警告Twitter,必須尊重傳媒自由等基本權利,否則會面臨制裁。

