美斯美夢成真 代表阿根廷國家隊領取世界盃大力神盃

【KTSF 馮政浩報導】

35歲的美斯美夢成真,代表阿根廷國家隊領取大力神盃,打破未能為國家隊奪錦標的魔咒。

阿根廷國家隊,由35歲的美斯代表領取世界盃冠軍獎項大力神盃。

以往美斯從未代表過國家隊,贏過任何國際冠軍,今次可以說是打破魔咒。他更加得到今屆的最佳球員金球獎。他亦是世界盃歷史上,唯一在16強淘汰賽中,每一場都有入球的球員。

美斯曾經5次穿阿根廷球衣,在世界盃亮相,今屆極有可能是最後一次出現在這項最重要的足球賽事,結果終於美夢成真。

阿根廷有另外兩名球員也獲得傑出獎項,門神馬丁尼斯,得到最佳守門員的金手套獎,而21歲的費南迪斯,就獲得最佳年青球員獎。

今屆盃賽之前阿根廷排名世界排名第三,但在第一場分組賽落首打三更,輸給世界排名51的沙地阿拉伯,備受責罵,但知恥近乎勇,之後越踢越順,終於取得第22屆世界盃冠軍。

而阿根廷在歷來世界盃射12碼點球決勝負的7次賽事中,6次得到勝利。而今屆他們也在8強淘汰賽,也以點球氣走荷蘭,決賽亦是12碼贏法國。

這次是阿根廷第三次奪得錦標,上兩次捧盃是1978年和1986年。

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的民眾,在得知他們國家隊得到世界盃冠軍之後,紛紛上街慶祝,舉國歡騰。

