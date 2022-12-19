美斯美夢成真 代表阿根廷國家隊領取世界盃大力神盃

【KTSF 馮政浩報導】

35歲的美斯美夢成真，代表阿根廷國家隊領取大力神盃，打破未能為國家隊奪錦標的魔咒。

阿根廷國家隊，由35歲的美斯代表領取世界盃冠軍獎項大力神盃。

以往美斯從未代表過國家隊，贏過任何國際冠軍，今次可以說是打破魔咒。他更加得到今屆的最佳球員金球獎。他亦是世界盃歷史上，唯一在16強淘汰賽中，每一場都有入球的球員。

美斯曾經5次穿阿根廷球衣，在世界盃亮相，今屆極有可能是最後一次出現在這項最重要的足球賽事，結果終於美夢成真。

阿根廷有另外兩名球員也獲得傑出獎項，門神馬丁尼斯，得到最佳守門員的金手套獎，而21歲的費南迪斯，就獲得最佳年青球員獎。

今屆盃賽之前阿根廷排名世界排名第三，但在第一場分組賽落首打三更，輸給世界排名51的沙地阿拉伯，備受責罵，但知恥近乎勇，之後越踢越順，終於取得第22屆世界盃冠軍。

而阿根廷在歷來世界盃射12碼點球決勝負的7次賽事中，6次得到勝利。而今屆他們也在8強淘汰賽，也以點球氣走荷蘭，決賽亦是12碼贏法國。

這次是阿根廷第三次奪得錦標，上兩次捧盃是1978年和1986年。

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的民眾，在得知他們國家隊得到世界盃冠軍之後，紛紛上街慶祝，舉國歡騰。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。