聖誕節將至 商戶指今年重拾疫情前氣氛

還有一星期就到聖誕節,不少市民都把握時間消費,有商戶表示,今年重拾疫情前的節日氣氛,有更多人消費,少些人戴口罩。

一名文具店老闆Sonny Han表示,今年出售了好多筆記簿及其他文具,以目前情況來看,生意可能比2019年的聖誕節更加好。

在東灣柏克萊市開業23年的他表示,2019年是他生意最好的一年,為此他感到感恩。

他又計劃除了聖誕節之外,整個月尾都會繼續開門,因為12月的生意額大約佔全年的三成。

在這間文具店對面是一間鞋店,店舖為了吸引人流,推出多項優惠,店舖經理表示,今年客人比較少購買昂貴的貨品,而店舖人流與去年相比差不多,但就遠比疫情前低,對此她責怪通脹及網上購物。

而在舊金山聯合廣場,這個購物中心雖然人頭湧湧,但不少走出店舖的市民都空手而回,有市民表示,今年消費比去年及以往都少,亦有人說會尋求更多的折扣及優惠。

美國商務部一項報告指出,美國零售業11月的銷售額,比10月下跌了0.6%,消費者都減少購買家電、衣服、體育用品等。

