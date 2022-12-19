聖誕節將至 商戶指今年重拾疫情前氣氛

【KTSF】

還有一星期就到聖誕節，不少市民都把握時間消費，有商戶表示，今年重拾疫情前的節日氣氛，有更多人消費，少些人戴口罩。

一名文具店老闆Sonny Han表示，今年出售了好多筆記簿及其他文具，以目前情況來看，生意可能比2019年的聖誕節更加好。

在東灣柏克萊市開業23年的他表示，2019年是他生意最好的一年，為此他感到感恩。

他又計劃除了聖誕節之外，整個月尾都會繼續開門，因為12月的生意額大約佔全年的三成。

在這間文具店對面是一間鞋店，店舖為了吸引人流，推出多項優惠，店舖經理表示，今年客人比較少購買昂貴的貨品，而店舖人流與去年相比差不多，但就遠比疫情前低，對此她責怪通脹及網上購物。

而在舊金山聯合廣場，這個購物中心雖然人頭湧湧，但不少走出店舖的市民都空手而回，有市民表示，今年消費比去年及以往都少，亦有人說會尋求更多的折扣及優惠。

美國商務部一項報告指出，美國零售業11月的銷售額，比10月下跌了0.6%，消費者都減少購買家電、衣服、體育用品等。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。