影評：重量級的父女情深劇情片《龐然大物》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個六百磅的男子,要和他離開多年的女兒重連。

愛達荷州的一個小鎮,一名大學的寫作教授,在電腦熒光幕前遙距授課的 Charlie,也不想學生們見到他六百磅的身軀。Charlie 心臟可能終於無法負荷。護士摯友Liz 給Charlie 帶食物,也告訴Charlie 要是不進醫院,他最多只有一個星期的時間。9年前,因為發現自己的同志身份後和妻子離婚。前妻也反對他和女兒保持聯繫。這最後一個星期,Charlie 把女兒Ellie 叫來,希望能夠在臨走之間重連,但是Ellie 對父親已經是憎恨態度。而Charlie 也不是長期肥胖。他在愛人死去之後陷入無法自拔的自虐狀態。而為什麼Liz 多番出手幫助也有她的原因。Charlie 最終是否能和女兒建立這如此短暫的父女關係?

先說電影是根據舞台劇改編。除了幾場回憶鏡頭,都是在狹小的公寓中發生。強迫觀眾進入這個空間,來認識劇中人物。導演Darren Aronofsky 的影片經常讓劇中的主人翁受苦。而劇中主人翁的肥胖原因叫人心痛。這和宗教涉及的陰影有關。每一個看他用餐的鏡頭,都叫觀眾感覺無助。在肥胖外型背後的是多年淡出影壇的Brendan Fraser,復出的這次演出,不但在行動上的投足舉止,如呼吸、說話方面要人感覺他肢體上的煎熬。冷靜的時候,也體現出他人物的幽默、智慧與魅力。在濃妝和手腳受到局限的情況下,將自己的演技推向高峰。

也別忘了飾演護士的Hong Chau,和飾演女兒的Sadie Sink,都掌握他們在故事中的每分每秒。先從他們身上對扮演的劇中角色有深度的認識,更從他們和主人翁的溝通,來了解他的世界。最終帶大家清楚的,是人們在複雜的環境中,能夠如何互相扶持、將生活過得滿足、無悔。

《龐然大物 The Whale》除了突出的演出之外,還要觀眾了解人們可以如何互助。電影獲得滿分五分的最佳評價,觀眾不該錯過。

電影12月21日開始在灣區戲院上映

電影網頁:https://a24films.com/films/the-whale

“The Whale” Review: A father’s redemption laid bare

“Screening Room” reviews “The Whale”

Rating: 5 out of 5 stars

Now in theatres in select cities. In Bay Area theatres December 21.