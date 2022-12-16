灣區本週末不會下雨 但氣溫寒冷

【KTSF 歐志洲報導】

這個週末是12月第一個沒有下雨的週末，但是氣溫還將維持在寒冷的水平。

灣區許多民眾週五清晨是在冰點以下開始他們的一天，北灣如Santa Rosa和Petaluma，和東灣內部的Livermore等，都錄得華氏20多度，低於冰點的低溫。

根據國家氣象局的預測，這個週末不會下雨，但是氣溫會維持在低水平。

北灣的Santa Rosa，最低溫度將是20多度，最高溫度將達到50多度。

舊金山週末的最低溫度將是30多度，最高是50多度。

東灣的奧克蘭最低是30多度，最高也是50多度，但是再東的內陸城市Livermore，最低將是冰點的32度左右，最高是50多度。

南灣的聖荷西，氣溫也徘徊在30多到50多度，寒冷天氣一直到週二，氣溫才會逐步上升。

正也因為灣區週末沒有下雨，Sierra山區也沒有下雪，因此想玩雪的民眾，也將會有相對安全的路況去山區享受過去兩個星期累積的降雪。

對於加州的乾旱水平，國家氣象局指出，雖然上個星期下大雨，仍舊沒有改變乾旱的狀況，圖中可以看到，最嚴重乾旱的中谷，以及部分南加州地區，在一個星期內沒有多大的改變，加州中部和沿海地區，也仍舊處於極端及嚴重乾旱中，只有在靠近Big Sur地區進入中度乾旱的階段。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。