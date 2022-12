灣區本週末不會下雨 但氣溫寒冷

【KTSF 歐志洲報導】

這個週末是12月第一個沒有下雨的週末,但是氣溫還將維持在寒冷的水平。

灣區許多民眾週五清晨是在冰點以下開始他們的一天,北灣如Santa Rosa和Petaluma,和東灣內部的Livermore等,都錄得華氏20多度,低於冰點的低溫。

根據國家氣象局的預測,這個週末不會下雨,但是氣溫會維持在低水平。

北灣的Santa Rosa,最低溫度將是20多度,最高溫度將達到50多度。

舊金山週末的最低溫度將是30多度,最高是50多度。

東灣的奧克蘭最低是30多度,最高也是50多度,但是再東的內陸城市Livermore,最低將是冰點的32度左右,最高是50多度。

南灣的聖荷西,氣溫也徘徊在30多到50多度,寒冷天氣一直到週二,氣溫才會逐步上升。

正也因為灣區週末沒有下雨,Sierra山區也沒有下雪,因此想玩雪的民眾,也將會有相對安全的路況去山區享受過去兩個星期累積的降雪。

對於加州的乾旱水平,國家氣象局指出,雖然上個星期下大雨,仍舊沒有改變乾旱的狀況,圖中可以看到,最嚴重乾旱的中谷,以及部分南加州地區,在一個星期內沒有多大的改變,加州中部和沿海地區,也仍舊處於極端及嚴重乾旱中,只有在靠近Big Sur地區進入中度乾旱的階段。

