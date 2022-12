美國新增36華企至貿易黑名單 包括長江存儲

【有線新聞】

美國商務部將36間中國企業列入限制出口的「實體清單」,旨在限制中國利用高科技、推動軍事現代化及侵犯人權。中方批評美方做法是經濟脅迫和科技霸凌,強調中方會捍衛自身合法權益。

美國商務部周四宣布,將36間中國企業列入「實體清單」,美國企業必須申請許可才可向清單上的企業供貨。

榜上有名的包括中國最大的半導體製造商長江存儲、寒武紀科技及中國電子科技集團等。華府指清單上21間研發、銷售人工智能晶片的企業與中國國防部關係密切;亦憂慮長江存儲可能出售晶片予華為和海康威視等早已被列入黑名單的國企。

此外9間企業則被指支援中國軍事現代化、協助發展極音速和彈道導彈等,包括中國唯一的光刻公司、上海微電子裝備以及北京華天海峰科技等。至於天津天地偉業技術等企業,則被指涉及鎮壓、拘留、監控維吾爾族等少數民族。

美國商務部指基於國家安全,需限制中國企業獲取先進技術,限制中國利用人工智能等高科技推動軍事現代化及侵犯人權,不過當局同時將26間中國企業剔出「未經核實清單」,包括新冠疫苗生產商藥明生物等,放寬對其出口要求。

而中國駐美國大使館則批評美方擴大對華出口限制,是經濟脅迫和科技霸凌,強調中方會捍衛自身合法權益。

