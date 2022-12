【有線新聞】

社交平台Twitter封鎖多個資訊科技記者的帳號。

多間美媒的科技版記者Twitter帳號,周四陸續被封鎖。

美國有線新聞網絡指,他們均是積極跟進馬斯克入主Twitter消息的記者,已要求Twitter解釋封鎖原因,又表明會重新審視雙方合作關係。馬斯克則表示,參與「起底」的用戶會被封鎖一周。

Twitter早在周三封鎖了一個追蹤馬斯克私人飛機動向的用戶,被視為Twitter競爭對手的另一個社交平台「長毛象」,亦因為在Twitter宣傳該名用戶,而被封鎖帳號。

