「推特檔案」揭露推特如何選擇性壓制消息 有媒體人斥企圖誤導民眾

【KTSF 傅景竑報導】

稱為「推特檔案」的五份文件於星期一全數推出,試圖揭露社交平台推特在馬斯克接手前,如何選擇性壓制某些消息,以及偏袒民主黨及左派政治,但有許多媒體人聲稱,有關的報導缺乏上文下理,涉嫌誤導民眾。

「推特檔案 Twitter Files」是由三位自由新聞工作者Matt Taibbi、Bari Weiss及Michael Shellenberger,在閱讀上千件由馬斯克提供的推特內部檔案及通訊記錄後發布的五份文件,試圖接露該社群平台在馬斯克接手前,推特高層在執行言論審查的內幕。

「推特檔案」第一部檢視推特如何把總統拜登次子Hunter Biden 2020年10月的電腦外流案壓下,報導指,推特高層在時任執行長Jack Dorsey不知情的情況下,利用包括安全等理由,禁止相關的新聞鏈結在推特平台轉發,許多推特員工當時也透過,內部通訊表示不滿與質疑。

「推特檔案」第一部的作者Matt Taibbi也指,雖然民主及共和兩黨都有記錄在過去請推特刪除或檢視平台上的內容,但因推特職員大多的政治傾向,而較容易偏袒民主黨及左派政治。

「推特檔案」第二部首次公開推特平台後端作業,揭發推特如何將部份用戶在不知情的情況下納入黑名單,導致流量降低,不容易被看見。

「推特檔案」第二部作者Bari Weiss提供的平台後端截圖,顯示多位右派媒體人,都在過去曾被納入某種黑名單,還有一名史丹福大學教授,因為在疫情期間質疑全國性的關校政策,無預警遭列入「趨勢黑名單」。

「推特檔案」三至五部,則與前總統特朗普有關,指推特高層在1月6日國會大樓衝擊事件之後,尋找某種「正當理由」,永久封鎖特朗普的帳號,三位作者也提供內部通訊,指當時政策造成員工反彈。

自報導在推特上獨家刊登後,包括紐約雜誌、Vox及MSNBC的專欄作家,都質疑「推特檔案」試圖誤導民眾。

《大西洋雜誌》專欄作家指,該報導只是打著資訊透明之名,並透過少許且未正式公開的資料,草率的提供缺乏上文下理的故事。

更多媒體人則呼籲馬斯克完整公開所有相關推特檔案。

