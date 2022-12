華裔幼童去年880公路上中流彈亡 當局拘捕3疑犯

【KTSF 尹晉豪報導】

華裔幼童Jasper Wu,去年在880公路被流彈射中死亡,當局宣佈逮捕了3名涉案的幫派成員。

在奧克蘭880號公路,上年11月時發生敵對幫派槍戰,導致一名無辜的兩歲大男童Jasper Wu遭流彈擊中死亡,經過一年多的調查,Alameda地檢處週四宣布已逮捕三個20幾歲的幫派分子,並起訴他們謀殺、向有人的車輛開槍,及持有槍械等控罪。

當中兩人還被加控合謀犯罪和街頭幫派合謀犯罪等罪名,他們將於週五早上出庭受審。

Alameda縣地檢官Nancy O’Malley說:「這是最糟糕的噩夢,槍械暴力的結果,尤其是幫派槍械暴力,確有無辜者捲入槍戰中。」

而第四名涉案人士Keison Lee,則在上個月在另一宗槍擊事件中死亡。

屋崙華埠商會會長陳錫彭週四就代Jasper的家人發言。

屋崙華埠商會會長陳錫彭說:「這家庭需要我和大家說,這對整個家庭來說都是毀滅性,當中每個人都非常困難,沒有人需要經歷他們所經歷的一切,他們希望確保每個人安全。」

