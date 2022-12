今冬受流感COVID及RSV三種病毒攻擊 什麼情況才需去急診室（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

今年秋冬受到流感、COVID,以及呼吸道合胞病毒RSV三種病毒的攻擊,前往急診室的人數增加,什麼樣的情況下才需要去急診室,來聽專家的建議。

北加州已進入流感季節,地區急診室發現兒童和成人呼吸道疾病病例均有所增加,所謂「三重疫情」,tripledemic,也就是RSV、COVID和季節性流感,而今年流感比過去兩年更嚴重。

北加州Sutter Health的醫生表示,有不少症狀輕微的人也去急診室,反而等很久,通常感冒無藥醫,醫生一致建議多喝水,成人可以服用Ibuprofen,甚至媽媽的處方,喝雞湯,至於小孩情況必較麻煩,不愛喝水,大人可以給些蜂蜜水。

究竟甚麼情況下該去急診室呢?

Sutter CPMC小兒科急診醫生Vincent Tamariz說:「如果感到不舒服,開始出現疼痛,呼吸困難,有氣喘現象,你知道那種感覺,呼吸困難,就來急診室。」

Sutter醫療中心急診室醫生Arthur Jey說:「小孩狀況比較棘手,因為小孩都會忍到最後爆發,家長有時無法辨別早期症狀,這是為什麼我們會檢查小孩的呼吸狀況、次數、喝多少水、排尿情況,我們也會告訴家長如何在家自理。」

醫生表示,年底佳節是家人團聚的日子,建議家裡有年幼小孩的家長,不要讓外人輕易接觸小孩,並提醒現在六個月以上嬰孩和幼童,可以接種新冠疫苗更新版加強劑及流感疫苗。

