今冬受流感COVID及RSV三種病毒攻擊 什麼情況才需去急診室（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

今年秋冬受到流感、COVID，以及呼吸道合胞病毒RSV三種病毒的攻擊，前往急診室的人數增加，什麼樣的情況下才需要去急診室，來聽專家的建議。

北加州已進入流感季節，地區急診室發現兒童和成人呼吸道疾病病例均有所增加，所謂「三重疫情」，tripledemic，也就是RSV、COVID和季節性流感，而今年流感比過去兩年更嚴重。

北加州Sutter Health的醫生表示，有不少症狀輕微的人也去急診室，反而等很久，通常感冒無藥醫，醫生一致建議多喝水，成人可以服用Ibuprofen，甚至媽媽的處方，喝雞湯，至於小孩情況必較麻煩，不愛喝水，大人可以給些蜂蜜水。

究竟甚麼情況下該去急診室呢？

Sutter CPMC小兒科急診醫生Vincent Tamariz說：「如果感到不舒服，開始出現疼痛，呼吸困難，有氣喘現象，你知道那種感覺，呼吸困難，就來急診室。」

Sutter醫療中心急診室醫生Arthur Jey說：「小孩狀況比較棘手，因為小孩都會忍到最後爆發，家長有時無法辨別早期症狀，這是為什麼我們會檢查小孩的呼吸狀況、次數、喝多少水、排尿情況，我們也會告訴家長如何在家自理。」

醫生表示，年底佳節是家人團聚的日子，建議家裡有年幼小孩的家長，不要讓外人輕易接觸小孩，並提醒現在六個月以上嬰孩和幼童，可以接種新冠疫苗更新版加強劑及流感疫苗。

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