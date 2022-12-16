香港囗琴家何卓彥到舊金山作音樂文化交流（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

香港土生土長囗琴家、作曲家、唱作人何卓彥（CY Leo），在香港經濟及貿易辦事處安排下，來到舊金山（三藩市）作音樂文化交流。

爵士樂看似與華人文化風馬牛不相及，香港年輕口琴家何卓彥，2009及2013年兩度榮獲世界口琴大賽冠軍，這次在香港經濟及貿易辦事處安排下，何卓彥與來自紐約及內華達州的音樂人組成末薑爵士：何卓彥爵士四重奏，來到舊金山爵士樂殿堂SF JAZZ Center表演，這次也是他首次來到舊金山，以四重奏作正式演出。

何卓彥說：「我本身很喜歡與不同人合作，所以我其實以往好多表演，可能同管弦樂團或者鋼琴、結他也有與二胡又有，很多不同的種類都有，但今次更特別就是可以帶到一隊爵士四重奏，叫做比較傳統的爵士音樂演奏模式，樂手有兩位以紐約為基地，首先紐約音樂人世界聞名，有位鼓手由波多黎各飛過來美國，用一個爵士四重奏這樣的形式去表演，其實對我來說是一個比較新方式。」

爵士音樂世界，華人臉孔還算是比較新鮮，何卓彥的看法也很獨特：「華人玩爵士音樂其實是有一個難處，因為爵士音樂文化是先在美國出現，這個文化本身是沒有華人臉孔，就如別人一看就會懷疑，你真的會玩爵士樂，可能真是要閉上眼(聽)才會信服*

不過，何卓彥從積極方面換一個角度去看，當聽眾聽到他們能演奏比較難的樂章時，會有驚嘆感，因此他都覺得華人在爵士樂壇還是會有一定的身份。

而是次活動是香港駐舊金山經貿辦事處自2020年疫情後第一次辦的音樂會，處長曾舜雯表示，音樂會屬香港回歸25週年的活動之一。

香港駐舊金山經貿辦處長曾舜雯說：「其實我們香港政府都宣布了，會好積極成為一個中西文化藝術交流中心，香港政府是出了很多力去做這一件事，2022及2023財政年度，在文化藝術方面的預算，達到7億6千萬美金，比五年前是多了40%。」

當問及辦公室有沒有推廣壓力時，處長表示「我們就不會說每一個城市要做多少，不用跑業績，但是呢，我們都盡量會希望邀請多些在美國又有市場或者有觀眾，或者有藝術館想請他們來做表演，或做展覽的藝術家音樂家等等，希望可以跟這邊的藝術團體，或者是合作去請香港的文化藝術方面人才過來。」

何卓彥表示，在灣區逗留幾天後，就會為明年以亞洲為主的演出做預備。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。