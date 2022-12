香港囗琴家何卓彥到舊金山作音樂文化交流（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

香港土生土長囗琴家、作曲家、唱作人何卓彥(CY Leo),在香港經濟及貿易辦事處安排下,來到舊金山(三藩市)作音樂文化交流。

爵士樂看似與華人文化風馬牛不相及,香港年輕口琴家何卓彥,2009及2013年兩度榮獲世界口琴大賽冠軍,這次在香港經濟及貿易辦事處安排下,何卓彥與來自紐約及內華達州的音樂人組成末薑爵士:何卓彥爵士四重奏,來到舊金山爵士樂殿堂SF JAZZ Center表演,這次也是他首次來到舊金山,以四重奏作正式演出。

何卓彥說:「我本身很喜歡與不同人合作,所以我其實以往好多表演,可能同管弦樂團或者鋼琴、結他也有與二胡又有,很多不同的種類都有,但今次更特別就是可以帶到一隊爵士四重奏,叫做比較傳統的爵士音樂演奏模式,樂手有兩位以紐約為基地,首先紐約音樂人世界聞名,有位鼓手由波多黎各飛過來美國,用一個爵士四重奏這樣的形式去表演,其實對我來說是一個比較新方式。」

爵士音樂世界,華人臉孔還算是比較新鮮,何卓彥的看法也很獨特:「華人玩爵士音樂其實是有一個難處,因為爵士音樂文化是先在美國出現,這個文化本身是沒有華人臉孔,就如別人一看就會懷疑,你真的會玩爵士樂,可能真是要閉上眼(聽)才會信服*

不過,何卓彥從積極方面換一個角度去看,當聽眾聽到他們能演奏比較難的樂章時,會有驚嘆感,因此他都覺得華人在爵士樂壇還是會有一定的身份。

而是次活動是香港駐舊金山經貿辦事處自2020年疫情後第一次辦的音樂會,處長曾舜雯表示,音樂會屬香港回歸25週年的活動之一。

香港駐舊金山經貿辦處長曾舜雯說:「其實我們香港政府都宣布了,會好積極成為一個中西文化藝術交流中心,香港政府是出了很多力去做這一件事,2022及2023財政年度,在文化藝術方面的預算,達到7億6千萬美金,比五年前是多了40%。」

當問及辦公室有沒有推廣壓力時,處長表示「我們就不會說每一個城市要做多少,不用跑業績,但是呢,我們都盡量會希望邀請多些在美國又有市場或者有觀眾,或者有藝術館想請他們來做表演,或做展覽的藝術家音樂家等等,希望可以跟這邊的藝術團體,或者是合作去請香港的文化藝術方面人才過來。」

何卓彥表示,在灣區逗留幾天後,就會為明年以亞洲為主的演出做預備。

