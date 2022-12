San Mateo市長選舉爆出懷疑「換票」事件 縣地檢官正調查

【KTSF】

San Mateo市長的投票日前爆出懷疑「換票」,San Mateo縣地檢官已介入調查。

San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe說,他的辦公室收到San Mateo市府的信,要求地檢處調查懷疑「換票」的事件。

起因是12日的市議會上,San Mateo市議員兼現任市長李美恩(Amourence Lee),在討論任命第五席市議員時爆料,有人在本月7日和11日兩天跟她接觸,支持她當市長,條件是要她支持某一個候選人,為第五席的市議員,但李美恩拒絕透露是誰跟她接觸,僅說已經交給市府律師處理。

Steve Wagstaffe說,「換票」以換取職務,打擊民主法治的核心,地檢處會嚴肅處理。

根據市憲章,San Mateo市長是由五位市議員輪值,新一屆的San Mateo市議會出現支持開發與暫緩開發兩派,如果任命第五位市議員的投票出現2比2,市長有最後的決定權,支持暫緩開發的兩位新任市議員,堅持要等到第五席議員任命後才投票選出市長,12日的會議經過多個小時的討論,終於同意推舉李美恩擔任市長。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。