聖荷西亞裔男子家外被刺死 警方5年後終破案

【KTSF 黃恩光報導】

2017年，南灣聖荷西一名亞裔男人在家外面被人刺傷，8天後傷重死亡，警方一直查不到兇手是誰，時隔5年，警方終於破了這宗懸案，拘捕了疑犯。

2017年8月，聖荷西警方發布這段監控錄像片段，畫面中的男人涉嫌在同一年6月10日早上9點幾，在Everglade大道1700號地段持刀剌傷63歲的聖荷西居民Samuel Choi，事主送院搶救，8日後傷重不治。

警方一直查不到兇手的身份，直到今年9月，警方兇殺組的探員重新調查這宗懸案，找到新的證據，發現匪徒是36歲的Keith Dupee，並取得拘捕令。

上星期六，中谷Selma的警方調查一宗報案查看紀錄時，發現有關疑犯的兇殺案拘捕令，於是拘捕了疑犯。

警方資料顯示，疑犯是東Palo Alto居民，警方將他引渡回到聖荷西，目前疑犯關押在Santa Clara縣候審。

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