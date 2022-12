聖荷西亞裔男子家外被刺死 警方5年後終破案

【KTSF 黃恩光報導】

2017年,南灣聖荷西一名亞裔男人在家外面被人刺傷,8天後傷重死亡,警方一直查不到兇手是誰,時隔5年,警方終於破了這宗懸案,拘捕了疑犯。

2017年8月,聖荷西警方發布這段監控錄像片段,畫面中的男人涉嫌在同一年6月10日早上9點幾,在Everglade大道1700號地段持刀剌傷63歲的聖荷西居民Samuel Choi,事主送院搶救,8日後傷重不治。

警方一直查不到兇手的身份,直到今年9月,警方兇殺組的探員重新調查這宗懸案,找到新的證據,發現匪徒是36歲的Keith Dupee,並取得拘捕令。

上星期六,中谷Selma的警方調查一宗報案查看紀錄時,發現有關疑犯的兇殺案拘捕令,於是拘捕了疑犯。

警方資料顯示,疑犯是東Palo Alto居民,警方將他引渡回到聖荷西,目前疑犯關押在Santa Clara縣候審。

