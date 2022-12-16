聖荷西有路人在101公路被車撞死

【KTSF】
南灣聖荷西週五早上有路人在101號公路被車撞死。
加州公路巡警指，101號公路聖荷西南行線近McKee路，週五清晨5點多發生致命車禍，一名路人當場證實死亡，當局需要封閉右邊兩條行車線進行調查，警方未有透露更多案情。
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南灣聖荷西週五早上有路人在101號公路被車撞死。
加州公路巡警指，101號公路聖荷西南行線近McKee路，週五清晨5點多發生致命車禍，一名路人當場證實死亡，當局需要封閉右邊兩條行車線進行調查，警方未有透露更多案情。
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