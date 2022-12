俄羅斯向烏克蘭發動新一波導彈攻擊 首要目標是基輔

【KTSF 張擎鳳報導】

俄羅斯向烏克蘭發動新一波的數十枚導彈猛烈攻擊,首要目標是首都基輔,導彈攻擊導致基輔與多個城市,廣泛地區停電。

防空系統的槍聲和爆炸聲,與空襲警報的呼嘯相結合,炮火瞄準了基輔、哈爾科夫、克里維羅和扎波羅熱的關鍵基礎設施。

烏克蘭軍方表示,他們攔截了俄國發射的76枚導彈中的60枚,烏克蘭軍方也聲稱,成功擊落來襲的俄軍火箭彈和無人機。

自10月中旬以來,俄羅斯多次襲擊烏克蘭電力和供水系統,令烏克蘭民眾在嚴寒冬季中苦不堪言。

針對俄國的空襲,烏克蘭一直要求美國提供愛國者導彈防禦系統,近日美國首次表示同意,引來俄羅斯強烈的反應,莫斯科指美國此舉是加入戰爭,而部署在烏克蘭的愛國者系統,將會成為俄軍合法攻擊的目標,但美國似未被嚇到。

白宮國家安全委員會發言人約John Kirby週五表示,美國將堅定不移地幫助烏克蘭自衛。

美國主流媒體的分析認為,如果白宮決定向烏克蘭提供愛國者導彈防禦系統,所代表的象徵意義遠遠大於實質的防禦功能,此舉標誌美國對烏克蘭的強力支援,又克服了一個重大的障礙。

事實上,拜登政府一直未開綠燈,是因為怕愛國者的攔截導彈,到時可能意外射進俄國境內會引起爭端,另外,部署愛國者系統,在烏克蘭必須要派一隊90人的美軍人員到當地,管理這個複雜的導彈防禦系統,同時培訓烏軍使用該系統。

愛國者是地對空的導彈防禦系統,每一套愛國者有八個發射器,每個發射器配備4枚攔截導彈,可以攔截來犯的巡航導彈、短程彈道飛彈,也可以擊落敵機。

每發射一發攔截導彈,成本是100萬美元,因此分析認為,不可能大材小用,去對付低成本的無人機,而且只是部署一套系統,只能防禦有限度的範圍,最可能的用法是部署在首都基輔,防護最關鍵的地點。

烏克蘭空軍表示,俄軍週五從黑海的馬卡洛夫海軍上將號護衛艦發射巡航導彈,從亞速海上空的遠程Tu-22M3轟炸機發射Kh-22巡航導彈,以及戰術飛機發射導彈,70枚導彈中有40枚瞄準基輔,當中只有3枚擊中目標,其餘都被烏軍擊落。

在烏克蘭中部的Kryvyi Rih,一枚導彈擊中了一棟四層樓的住宅樓,有兩人死亡,至少13人被送往醫院。

與此同時,近600名礦工因導彈襲擊被困在地下,目前正在搜救中,其中約有250人獲救,搜救行動仍在繼續。

烏克蘭國家鐵路運營商表示,哈爾科夫東部和中部、基洛沃格勒、頓涅茨克和第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的多個車站停電,但在電力切換為備用蒸汽機動力後,火車繼續運行。

最近幾個月,因俄羅斯襲擊烏克蘭的能源網絡而遭受兩次大規模停電,導致鄰國摩爾多瓦也停電,因為摩爾多瓦與烏克蘭的電力系統互連。

分析指,俄羅斯襲擊烏克蘭的能源基礎設施,是因為俄軍在戰場上遭到挫敗,而試圖用這種在嚴寒冬天中令烏克蘭無電無水無暖氣的策略,試圖逼烏克蘭人屈服,不過美國與歐盟都採取行動,加強援助烏克蘭抵禦寒冷。

