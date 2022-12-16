俄羅斯向烏克蘭發動新一波導彈攻擊 首要目標是基輔

December 16, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

俄羅斯向烏克蘭發動新一波的數十枚導彈猛烈攻擊，首要目標是首都基輔，導彈攻擊導致基輔與多個城市，廣泛地區停電。

防空系統的槍聲和爆炸聲，與空襲警報的呼嘯相結合，炮火瞄準了基輔、哈爾科夫、克里維羅和扎波羅熱的關鍵基礎設施。

烏克蘭軍方表示，他們攔截了俄國發射的76枚導彈中的60枚，烏克蘭軍方也聲稱，成功擊落來襲的俄軍火箭彈和無人機。

自10月中旬以來，俄羅斯多次襲擊烏克蘭電力和供水系統，令烏克蘭民眾在嚴寒冬季中苦不堪言。

針對俄國的空襲，烏克蘭一直要求美國提供愛國者導彈防禦系統，近日美國首次表示同意，引來俄羅斯強烈的反應，莫斯科指美國此舉是加入戰爭，而部署在烏克蘭的愛國者系統，將會成為俄軍合法攻擊的目標，但美國似未被嚇到。

白宮國家安全委員會發言人約John Kirby週五表示，美國將堅定不移地幫助烏克蘭自衛。

美國主流媒體的分析認為，如果白宮決定向烏克蘭提供愛國者導彈防禦系統，所代表的象徵意義遠遠大於實質的防禦功能，此舉標誌美國對烏克蘭的強力支援，又克服了一個重大的障礙。

事實上，拜登政府一直未開綠燈，是因為怕愛國者的攔截導彈，到時可能意外射進俄國境內會引起爭端，另外，部署愛國者系統，在烏克蘭必須要派一隊90人的美軍人員到當地，管理這個複雜的導彈防禦系統，同時培訓烏軍使用該系統。

愛國者是地對空的導彈防禦系統，每一套愛國者有八個發射器，每個發射器配備4枚攔截導彈，可以攔截來犯的巡航導彈、短程彈道飛彈，也可以擊落敵機。

每發射一發攔截導彈，成本是100萬美元，因此分析認為，不可能大材小用，去對付低成本的無人機，而且只是部署一套系統，只能防禦有限度的範圍，最可能的用法是部署在首都基輔，防護最關鍵的地點。

烏克蘭空軍表示，俄軍週五從黑海的馬卡洛夫海軍上將號護衛艦發射巡航導彈，從亞速海上空的遠程Tu-22M3轟炸機發射Kh-22巡航導彈，以及戰術飛機發射導彈，70枚導彈中有40枚瞄準基輔，當中只有3枚擊中目標，其餘都被烏軍擊落。

在烏克蘭中部的Kryvyi Rih，一枚導彈擊中了一棟四層樓的住宅樓，有兩人死亡，至少13人被送往醫院。

與此同時，近600名礦工因導彈襲擊被困在地下，目前正在搜救中，其中約有250人獲救，搜救行動仍在繼續。

烏克蘭國家鐵路運營商表示，哈爾科夫東部和中部、基洛沃格勒、頓涅茨克和第聶伯羅彼得羅夫斯克地區的多個車站停電，但在電力切換為備用蒸汽機動力後，火車繼續運行。

最近幾個月，因俄羅斯襲擊烏克蘭的能源網絡而遭受兩次大規模停電，導致鄰國摩爾多瓦也停電，因為摩爾多瓦與烏克蘭的電力系統互連。

分析指，俄羅斯襲擊烏克蘭的能源基礎設施，是因為俄軍在戰場上遭到挫敗，而試圖用這種在嚴寒冬天中令烏克蘭無電無水無暖氣的策略，試圖逼烏克蘭人屈服，不過美國與歐盟都採取行動，加強援助烏克蘭抵禦寒冷。

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