奧克蘭華埠新餐館熱鬧開張 標榜營業到深夜3點（視頻）

東灣奧克蘭(屋崙)華埠週四有新的餐館熱鬧開張,標榜將營業到每晚3點,社區領袖及民選官員到場支持,希望這間商舖的開張,象徵華埠即將重回疫情前的繁榮。

舞獅擊鼓、放鞭炮,中餐館「唐人街」週四在奧克蘭華埠的剪彩儀式,別具特殊意義,到場的社區領袖包括奧克蘭華埠商會會長,認為店鋪的開張是揮別疫情,為華埠社區重新注入活力與商機的象徵。

奧克蘭華埠商會會長陳錫彭說:「我們華埠當中近這2年,由於疫情跟針對,華裔亞裔的很多罪案,當中影響到生意是下跌,但由於Johnny能夠投資在華埠,讓我們不止能夠更增加色彩,也能夠帶動多一點經濟繁榮。」

原本就在Jack London Square經營餐館的老闆Johnny Chang,這次不但選擇在華埠開店,也致力於投資華人社區,週四宣布將捐出125件T恤,為奧克蘭華埠商會募資,他也表示,身為奧克蘭的華裔商家,有義務為社區站出來。

唐人街老闆Johnny Chang說:「華埠在這幾年因為疫情的原因,有很多的商家選擇離開,那我覺得是時候我們應該在疫情結束的時候,應該把生意慢慢的把華埠建立起來,當然最重要的做生意,不盡是為了錢,我們怎麼樣去讓我們華人的社區更好,大家能夠團結在一起,為社區做一點事情,我覺得這是我開唐人街的宗旨。」

Johnny的餐館將提供台式及中式的夜市小吃,還標榜要營業到半夜3點,為社區注入精彩的夜生活。

而針對奧克蘭環境治安的疑慮,到場的奧克蘭警局隊長則表示,樂見華埠居民及商家活躍,也會與社區團體維護治安。

奧克蘭警局隊長Clay Burch說:「我們與社區夥伴合作,商會、藍色天使及商業改善區裡的組織,我們在警察局發現,我們需要與他們合作,需要他們的幫助,需要他們的投入,也需要他們的伙伴關係,幫助我們社區發展,確保這個社區的安全。」

代表華埠及小西貢的侯任Alameda縣議員Lena Tam也期待看到更多商家回到奧克蘭華埠。

Tam說:「這將有助於振興我們的社區,尤其是將一些夜生活帶回奧克蘭華埠。」

看到開幕儀式熱鬧的景象,華埠商家都期待社區能走出疫情的陰霾,迎接顧客回流。

