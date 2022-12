【KTSF】

全球首支搜集地球水資源資料的衛星火箭,週五在南加州Vandenberg成功發射升空。

今次的衛星任務,名叫國際地表水和海洋地形行動,簡稱SWOT,它將會調查地球表面九成或以上的水域,測量海洋和淡水。

這項任務是由NASA太空總署和法國航天局共同合作,科學家希望衛星的數據,記錄海洋如何影響氣候變化,以及全球暖化對湖泊和河流的影響,希望數據能夠幫助世界各地為洪水和水災做好準備。

