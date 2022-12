【KTSF】

房貸利率再度下降,是連續第五個星期下降。

根據房地美(Freddie Mac)的數據,30年固定利率貸款目前是6.31%,比起上個星期下跌了0.2個百分點,是連續第五個星期下降,但仍大大高於去年同期3.12%。

聯儲局這一年來為打擊通漲而多次加息,導致房貸利率上升,但最近通脹有放緩跡象,房貸利率也稍微下降。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。