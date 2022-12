【KTSF 朱慧琪報導】

拜登政府為應對冬季疫情升溫,宣佈再為每戶人家免費提供四個新型肺炎檢測盒。

拜登政府曾在9月份暫停派送新型肺炎檢測盒,原因是國會沒有撥出額外資金,一名白宮高級官員週三晚對記者表示,由於新型肺炎確診有上升趨勢,白宮決定調動現有資金,開設更多流動疫苗站,為醫院提供更多防疫物資,以及購買更多檢測盒。

拜登政府宣佈會再為每戶提供四個新型肺炎檢測盒,與以往一樣,每個住址的家庭可以申請四盒,需要到網址http://CovidTest.gov申請。

截至上星期,全國通報了近45萬9千宗新型肺炎確診,其中近3千人死亡。

