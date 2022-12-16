Millbrae市議會選市長及副市長 結果出人意料（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Millbrae星期二舉行新任市議員宣誓就職，並選出市長及副市長，原本應該輪到Gina Papan和馮嘉輝（Anders Fung）擔任正副市長，但出現戲劇性的發展，結果出人意料。

星期二的市議會，兩名新當選的市議員Angelina Cahalan、Maurice Goodman宣誓就職後，現任市議員馮嘉輝提出動議，支持Gina Papan和他本人按照規矩輪到他們擔任市長及副市長，但出乎意料，這項動議3比2被否決。

接下來的公眾發言，許多民眾支持按照市長輪換的協議，不要重蹈San Mateo市議會的覆轍，前市議員李偉忠更直言，這是種族歧視。

Millbrae前市議員李偉忠（Wayne Lee）說：「現在如果你要分裂城市，因為現在亞裔已經感受到邊緣化，特別是這次選舉後，涉及很多種族主義，我沒有說什麼因為我也是候選人，但是沒有人站出來，如果你想要毀了城市，或是遵循協議文明，或是分裂城市，由你決定。」

馮嘉輝說：「回到2020年，當我首次當選市議員宣誓就職，了解到我們之前輪值遇到的一些挑戰，我的第一個正式行動，和我投出的第一次票，就是投票給Schneider當市長，儘管我們之間存在分歧，但這樣做的原因是為了將社區聚集在一起，這是尊重我們的協議，就像尊重我們的民主一樣。」

Millbrae多年前就曾經因為市議員間互動不良，在選舉市長時打破輪值傳統的協議，Ann Schneider就說，她自己就深受影響，錯過了兩次輪當市長的機會。

Papan解釋說，Schneider在2020年成為市長時，協議被打破，因此對輪換進行了調整，Schneider四年的輪值週期也擔任過市長，現在輪到她自己擔任市長了。

在馮嘉輝動議失敗後，Goodman提出動議，提名Schneider當市長，3比2獲得通過，Papan和馮嘉輝投了反對票，接著Cahalan提出提名Goodman擔任副市長的動議，也以3比2通過。

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