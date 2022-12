Millbrae市議會選市長及副市長 結果出人意料（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

Millbrae星期二舉行新任市議員宣誓就職,並選出市長及副市長,原本應該輪到Gina Papan和馮嘉輝(Anders Fung)擔任正副市長,但出現戲劇性的發展,結果出人意料。

星期二的市議會,兩名新當選的市議員Angelina Cahalan、Maurice Goodman宣誓就職後,現任市議員馮嘉輝提出動議,支持Gina Papan和他本人按照規矩輪到他們擔任市長及副市長,但出乎意料,這項動議3比2被否決。

接下來的公眾發言,許多民眾支持按照市長輪換的協議,不要重蹈San Mateo市議會的覆轍,前市議員李偉忠更直言,這是種族歧視。

Millbrae前市議員李偉忠(Wayne Lee)說:「現在如果你要分裂城市,因為現在亞裔已經感受到邊緣化,特別是這次選舉後,涉及很多種族主義,我沒有說什麼因為我也是候選人,但是沒有人站出來,如果你想要毀了城市,或是遵循協議文明,或是分裂城市,由你決定。」

馮嘉輝說:「回到2020年,當我首次當選市議員宣誓就職,了解到我們之前輪值遇到的一些挑戰,我的第一個正式行動,和我投出的第一次票,就是投票給Schneider當市長,儘管我們之間存在分歧,但這樣做的原因是為了將社區聚集在一起,這是尊重我們的協議,就像尊重我們的民主一樣。」

Millbrae多年前就曾經因為市議員間互動不良,在選舉市長時打破輪值傳統的協議,Ann Schneider就說,她自己就深受影響,錯過了兩次輪當市長的機會。

Papan解釋說,Schneider在2020年成為市長時,協議被打破,因此對輪換進行了調整,Schneider四年的輪值週期也擔任過市長,現在輪到她自己擔任市長了。

在馮嘉輝動議失敗後,Goodman提出動議,提名Schneider當市長,3比2獲得通過,Papan和馮嘉輝投了反對票,接著Cahalan提出提名Goodman擔任副市長的動議,也以3比2通過。

