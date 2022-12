【KTSF】

芝加哥一所高中外,有4名少年遭到槍擊,其中兩人死亡。

這場槍擊案是在Benito Juarez高中附近發生,芝加哥警方說,除了兩名少年死亡外,另外還有兩位被槍擊的少年,目前正在醫院治療中傷勢嚴重。

警方正在重新回看監視器錄影帶,試圖找到槍擊案的進一步資訊,不過目前沒有找到任何嫌犯。

芝加哥消防隊發言人說,四位受害人是當地的高中學生。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。