報導指Cupertino市可能錯過公布住房計劃的關鍵期限

加州政府強制規定各個城市必須制定住房計劃,應對惡化的住房危機,聖荷西Mercury News報導指出,關注人士擔心,南灣Cupertino市可能錯過公布完整計劃的關鍵期限。

聖荷西Mercury News報導指,Cupertino的住房計劃已在11月公布,不過關注人士擔心,這份計劃草案不但太晚出爐,內容也顯然不足,因為計劃要獲得批准,是個漫長又艱難的過程,動輒花費數個月時間,深怕該市會錯過州府規定各城市必須在明年1月31日之前通過住房計劃的關鍵期限。

加州住房和社區發展局規定,州內各個城市必須在未來幾年的市政計劃內,包含住房計劃來因應惡化住房危機,灣區的縣市加起來,預計將會批准在2023年到2030年期間興建超過44萬1千個全新的住宅,如果無法達標,可能會錯失可負擔住房與基礎建設的撥款,甚至會引發訴訟、罰款,以及對市府用地使用的決定權。

有居民及住房倡議組織批評,Cupertino打算未來八年興建4,588個新住房單位的原始計劃,是未完成而且誤導,其中許多人認為,該市的計劃草稿過度依賴於可能無法在未來幾年就能興建的房屋計劃。

批評者指,計劃只有少數幾頁,而且還很多紅字有待修改和補充。

根據當前草稿,市府已經分配其中1,193個住宅給非常低收入的居民,687個住宅給低收入居民,755個住宅給中等收入居民,以及1,953個住宅給中等收入以上的居民,不過是否所有的住宅單位都可望順利興建,還有很多未知,像是計劃中提到位於Vallco商場會有500個單位,但該處的發展計劃在2018年獲批後,尚未看到任何進展。

隨著明年市議會新成員上任,關注人士寄望新一屆市議會能趕在州府的期限前完善該住房計劃,並表決通過。

