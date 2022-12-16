「加州全保」舉行會議 討論如何提升亞裔投保率（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

「加州全保」（Covered California）週四邀請醫療保健界的亞裔領袖舉行會議，歡慶過去十年來的努力成果，以及討論如何提升亞裔的投保率。

「加州全保」在今年11月1日在全國開始2023保險年度的公開登記投保，「加州全保」週四邀集醫療保健界的多位亞裔領袖，在美亞輔鄰社聚首一堂，鼓勵灣區無醫療保險的民衆，可以根據可負擔健保法（Affordable Care Act），登記投保健康保險。

自從「加州全保」在2013年第一次推出後，數據顯示，加州無健保民眾的比率已從17.2%，降至2021年7%，另一方面，亞裔社群在登記投保人數，在過去十年亦不斷成長，華裔增長將近77%，但是個別族裔群體之間仍然有明顯差距，而且新移民族群無健保人士比例依然偏高。

「加州全保」執行總監Jessica Altman表示，「加州全保」過去10年來努力不懈，全心全意為加州各個族裔團體和社區提供通往醫療的渠道，她指會繼續努力，為加州各地的亞裔社區民衆提供完善的健康保險，她更指有一種想法要弄清楚，就是醫療健康保險，並不是有病才有用，而是用來保障自己，所以提醒民眾盡快在今年年底前申請。

Altman說：「健保關乎健康，也關乎心靈與財政健康，也關於你的家人，關於確保您已準備好應付不測，我們經歷了疫情大流行，知道健保很重要，也明白我們不知道接下來會發生什麼。」

在週四的會議上，他們都表示目標是讓加州每一位符合條件取得健保的民眾，都能夠得到保障，而現時新移民或是英語能力有限的無健保人士比例偏高，他們將會努力縮小這個差距。

美亞輔鄰社社長 賀國生（Lamar Heystek）說：「想申請「加州全保」而不會說英語者，可以來美亞輔鄰社，或到Asianinc.org，他們也可以去華埠的社區服務提供者申請。」

另一方面，民眾可以登入http://CoveredCA.com，將資料輸入到計算器，就可查看自己是否符合領取補助的條件。

除了在線登記，民眾還可以通過撥打電話(800) 300-1533，獲取普通話服務，或者撥打(800)339-8938，獲取粵語服務。

新一年度的「加州全保」的投保期到明年1月31日截止。

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