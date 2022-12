「加州全保」舉行會議 討論如何提升亞裔投保率（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

「加州全保」(Covered California)週四邀請醫療保健界的亞裔領袖舉行會議,歡慶過去十年來的努力成果,以及討論如何提升亞裔的投保率。

「加州全保」在今年11月1日在全國開始2023保險年度的公開登記投保,「加州全保」週四邀集醫療保健界的多位亞裔領袖,在美亞輔鄰社聚首一堂,鼓勵灣區無醫療保險的民衆,可以根據可負擔健保法(Affordable Care Act),登記投保健康保險。

自從「加州全保」在2013年第一次推出後,數據顯示,加州無健保民眾的比率已從17.2%,降至2021年7%,另一方面,亞裔社群在登記投保人數,在過去十年亦不斷成長,華裔增長將近77%,但是個別族裔群體之間仍然有明顯差距,而且新移民族群無健保人士比例依然偏高。

「加州全保」執行總監Jessica Altman表示,「加州全保」過去10年來努力不懈,全心全意為加州各個族裔團體和社區提供通往醫療的渠道,她指會繼續努力,為加州各地的亞裔社區民衆提供完善的健康保險,她更指有一種想法要弄清楚,就是醫療健康保險,並不是有病才有用,而是用來保障自己,所以提醒民眾盡快在今年年底前申請。

Altman說:「健保關乎健康,也關乎心靈與財政健康,也關於你的家人,關於確保您已準備好應付不測,我們經歷了疫情大流行,知道健保很重要,也明白我們不知道接下來會發生什麼。」

在週四的會議上,他們都表示目標是讓加州每一位符合條件取得健保的民眾,都能夠得到保障,而現時新移民或是英語能力有限的無健保人士比例偏高,他們將會努力縮小這個差距。

美亞輔鄰社社長 賀國生(Lamar Heystek)說:「想申請「加州全保」而不會說英語者,可以來美亞輔鄰社,或到Asianinc.org,他們也可以去華埠的社區服務提供者申請。」

另一方面,民眾可以登入http://CoveredCA.com,將資料輸入到計算器,就可查看自己是否符合領取補助的條件。

除了在線登記,民眾還可以通過撥打電話(800) 300-1533,獲取普通話服務,或者撥打(800)339-8938,獲取粵語服務。

新一年度的「加州全保」的投保期到明年1月31日截止。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。