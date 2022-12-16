參院通過8,500億元《國防授權法》 送交拜登簽署

December 16, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院表決通過破紀錄總值8,500億元開支的《2023財政年度國防授權法》，法案之前已經在眾議院過關，下一步提交給總統拜登簽署生效。

國會參議院以83票對11票的大多數票，表決通過《2023國防授權法》，批准國防預算開支比本財政年度增加8%，即比白宮建議的多出450億元，達到破紀錄8,580億元，當中包括國防部的年度開支大約是8,170億元，美軍部隊人員加薪4.6%，額外撥款幫助國防部應對通脹，資助購買武器、船隻和飛機，軍售台灣以及支援烏克蘭對抗俄軍。

法案也提到，為了阻嚇中國對台灣動武，或阻塞台灣通道，因此在未來五年，向台灣提供總值100億無償軍援，並提供20億元的外國軍事融資貸款。

國會關注到中國將海軍現代化，法案也授權撥款326億元去增強美國海軍部隊，同時也會增加撥款給美國陸軍部隊，添置重型直升機和無人機。

參議院多數黨領袖舒默在表決之前表示，中國積極設法削弱美國在亞洲、中東以至非洲等地的利益，因此《2023國防授權法案》可以加強美國的國防能力，也可以在印太地區優先處理關鍵的夥伴關係。

此外，法案也授權在明年向烏克蘭提供額外8億軍援，法案也包含一項條款，要求國防部長廢除硬性規定強制美軍人員接種COVID疫苗。

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