山東省人民對外友好協會向舊金山公共圖書館捐贈兩百本雙語圖書（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

中國山東省人民對外友好協會週四向舊金山公共圖書館捐贈兩百本雙語圖書,中國駐舊金山總領事張建敏代表贈書。

桌上的這兩百本書籍,包括關於中國傳統藝術、文學、歷史、烹飪、文化等內容,並包括中英文書籍,是由山東省人民對外友好協會送給舊金山圖書館在Larkin街總館3樓的華裔中心,其中一些特別聚焦山東這個超過一億人口,有「孔孟之鄉,禮儀之邦」美譽的地方。

北加州山東省同鄉會會長于海燕說:「這次的活動非常有意義,因為他不僅僅介紹山東歷史,也介紹了中國文化、歷史起源、發源、包括詩詞、歌賦。」

中國駐舊金山總領事張建敏週四代表贈書時,也以英語發言,談到贈書活動希望達到的目的。

張建敏說:「至於這些書是否是好書,我的衡量尺度是,它們是否能夠激起讀者的熱情或興趣,要多探索這些書中的題材,所以我希望這會是一個精彩探索與發現的歷程,我們希望讀了這些書的人,會開始計劃到中國,特別是山東,所以我預料會有更多的人會來我們的領事館辦簽證。」

舊金山圖書館館長Michael Lambert說:「華裔社群對舊金山來說是個非常重要的社群,我們認識到這個社群的重要,在這裡投資圖書館的資源,我們有會說雙語的圖書管理員,我們很多社區圖書館,都有會說普通話和粵語的職員。」

山東省人民對外友好協會也曾為聖荷西贈書,未來也會繼續類似的贈書活動。

