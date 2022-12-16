被控長期打催債電話騷擾債務人 Capital One付200萬和解訴訟

December 16, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(Capital One / Pixabay)

【KTSF 傅景竑報導】

金融公司Capital One被控長期撥打不合理且具有騷擾性的催債電話給加州的債務人，Capital One和原告達成和解協議，需支付200萬元和解金，並落實改善措施。

Santa Clara縣和南加州三個縣的地檢處，早前向金融公司Capital One提起民事訴訟，指控Capital One過度頻繁的向加州的債務人撥打騷擾電話，洛杉磯高等法院在週三接納雙方的和解協議。

Santa Clara縣地檢處消費者保護組週四宣布，根據和解協議，Capital One同意支付200萬元和解金，並需要確實實施政策，防止再向加州的債務人撥打不合理和騷擾性的催債電話，包括限制每個債務人的電話總數，並尊重債務人停止接到電話的請求。

地檢處還指控Capital One曾在被告知撥錯號碼後，繼續打電話至該號碼。

因無法確切計算出被告對原告人所造成的個人損失，及每位應得的賠償金，因此要求Capital One向一個信託基金支付25萬元的替代賠償金，幫助檢控官實施更多消費者保護措施。

除此之外，Capital One也被勒令支付145萬元的民事罰金，和30萬元的調查費用。

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