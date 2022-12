【有線新聞】

德國柏林麗笙酒店的大型水族箱AquaDom爆破,兩人受傷。

水族箱的丙烯酸外殼幾乎完全破損,酒吧等設施亦面目全非,水族箱及酒店旁邊的水族館是同一間英國娛樂公司的項目。

公司介紹指,酒店內設立的是全球最大的圓柱形獨立支撐水族箱,有過百個品種、大約1,500條魚、水族箱高16米、直徑約11米,容量約1,500公升,基座則有9米高。

酒店稱要暫時關閉,又指水族箱於當地周五早上約6時半突然倒塌,已安排住客轉往其他酒店。

