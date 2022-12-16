灣區衞生部官員聯合發聲明 呼籲大家正視預防三重病毒攻擊（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

灣區12個衞生部官員聯合發聲明，呼籲大家這個冬天要正視預防流感，呼吸道合胞病毒，及新型肺炎等疾病的三重攻擊。

這個冬季節日假期，灣區面臨COVID個案上升，流感及RSV呼吸道病毒增加，對灣區醫療系統及家庭健康構成威脅，因此灣區12個公共衞生局，包括Alameda、Contra Costa、Marin、Monterey、Napa、Santa Clara、Santa Cruz、舊金山、San Mateo、Solano、Sonoma及Berkeley市，建議大家跟隨以下指引預防感染。

第一就是接種流感疫苗，及COVID二價疫苗，流感疫苗的重要性在於跟一般傷風不一樣，流感會令幼兒及長者或需要醫療照顧的人突然出現併發症，當局提醒流感針及二價疫苗加強針，是可以在同一接種中心同時預約接種，省時方便。

至於對小孩影響效大的RSV病毒，暫時沒有疫苗預防，但一些基本的衞生習慣就可有效預防，例如勤洗手及咳嗽時掩蓋口鼻等。

第二，無論是感染什麼病毒，如果生病就要留在家，不要出外，這個方法能有效預防將病毒傳染給別人，如果懷疑染上COVID，應盡早做檢測，遇上呼吸道疾病相關的緊急情況，就應盡早求醫。

第三，在室內公共場所要戴口罩，戴口罩可以預防感染，以上的三種病毒，口罩品質也要注意，例如KN94、KN95或N95口罩，也可以防止疾病傳播，如果已經生病，也應該要戴口罩。

第四，要改善室內空氣流通，例如打開窗戶及門，及使用HEPA濾網的空氣清新機。

第五，在室內聚會前，或感到不適時作病毒檢測，尤其COVID可能只有輕微或沒有病徵，因此記得要預備足夠的快速測試套裝。

第六，就是有需要就接受治療，確診COVID是可以免費接受治療，免費藥物可以減低成人及青少年的住院率，也建議大家向自己的醫生詢問治療方法，最有效的治療期是在出現病徵的五日之內。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。