灣區衞生部官員聯合發聲明 呼籲大家正視預防三重病毒攻擊（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

灣區12個衞生部官員聯合發聲明,呼籲大家這個冬天要正視預防流感,呼吸道合胞病毒,及新型肺炎等疾病的三重攻擊。

這個冬季節日假期,灣區面臨COVID個案上升,流感及RSV呼吸道病毒增加,對灣區醫療系統及家庭健康構成威脅,因此灣區12個公共衞生局,包括Alameda、Contra Costa、Marin、Monterey、Napa、Santa Clara、Santa Cruz、舊金山、San Mateo、Solano、Sonoma及Berkeley市,建議大家跟隨以下指引預防感染。

第一就是接種流感疫苗,及COVID二價疫苗,流感疫苗的重要性在於跟一般傷風不一樣,流感會令幼兒及長者或需要醫療照顧的人突然出現併發症,當局提醒流感針及二價疫苗加強針,是可以在同一接種中心同時預約接種,省時方便。

至於對小孩影響效大的RSV病毒,暫時沒有疫苗預防,但一些基本的衞生習慣就可有效預防,例如勤洗手及咳嗽時掩蓋口鼻等。

第二,無論是感染什麼病毒,如果生病就要留在家,不要出外,這個方法能有效預防將病毒傳染給別人,如果懷疑染上COVID,應盡早做檢測,遇上呼吸道疾病相關的緊急情況,就應盡早求醫。

第三,在室內公共場所要戴口罩,戴口罩可以預防感染,以上的三種病毒,口罩品質也要注意,例如KN94、KN95或N95口罩,也可以防止疾病傳播,如果已經生病,也應該要戴口罩。

第四,要改善室內空氣流通,例如打開窗戶及門,及使用HEPA濾網的空氣清新機。

第五,在室內聚會前,或感到不適時作病毒檢測,尤其COVID可能只有輕微或沒有病徵,因此記得要預備足夠的快速測試套裝。

第六,就是有需要就接受治療,確診COVID是可以免費接受治療,免費藥物可以減低成人及青少年的住院率,也建議大家向自己的醫生詢問治療方法,最有效的治療期是在出現病徵的五日之內。

