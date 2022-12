Anitoch警方本週六舉辦槍械回購活動

【KTSF】

東灣Anitoch警方週六舉辦槍械回購活動。

回購活動由早上10點至下午2點,地點在L街300號的警局,回購槍械活動是匿名進行及開放給任何人士參加,Anitoch警方會根據槍械種類,提供50元至200元的禮物卡。

