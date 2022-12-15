流感COVID及呼吸道病毒侵襲美國 但疫苗接種率反降

【KTSF 梁展穎報導】

最近流感、COVID加上呼吸道病毒聯合侵襲美國，病例有上升的趨勢，但全國的疫苗接種率反而下降。

今年到流感季節提早到來，聯邦衞生部說，希望到了這個十年的末期，全國有七成人接種流感疫苗，而上一個十年，就只有不到一半的美國民眾每年打流感針，官員表示，這個是因為很多人對接種疫苗感到厭倦，同時在Covid疫情尾期放下戒心。

打Covid加強針的人數也下降，目前每七名合資格打加強針的人當中，只有一個接種疫苗加強劑。

接種疫苗有助於降低確診後患上重症入院的機率，另一方面，患者也可能會出現Covid後遺症，也即是所謂的「長新官」。

聯邦疾控中心（CDC）的報告指，Covid疫情爆發的頭30個月，有超過3500人因為Covid後遺症而死亡，有專家認為，這個數字是低估了實情，因為有最少三成的確診者患上長期的Covid後遺症。

這項研究顯示，大部份的Covid後遺症患者，大多數是白人、長者與男性。

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