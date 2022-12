流感COVID及呼吸道病毒侵襲美國 但疫苗接種率反降

【KTSF 梁展穎報導】

最近流感、COVID加上呼吸道病毒聯合侵襲美國,病例有上升的趨勢,但全國的疫苗接種率反而下降。

今年到流感季節提早到來,聯邦衞生部說,希望到了這個十年的末期,全國有七成人接種流感疫苗,而上一個十年,就只有不到一半的美國民眾每年打流感針,官員表示,這個是因為很多人對接種疫苗感到厭倦,同時在Covid疫情尾期放下戒心。

打Covid加強針的人數也下降,目前每七名合資格打加強針的人當中,只有一個接種疫苗加強劑。

接種疫苗有助於降低確診後患上重症入院的機率,另一方面,患者也可能會出現Covid後遺症,也即是所謂的「長新官」。

聯邦疾控中心(CDC)的報告指,Covid疫情爆發的頭30個月,有超過3500人因為Covid後遺症而死亡,有專家認為,這個數字是低估了實情,因為有最少三成的確診者患上長期的Covid後遺症。

這項研究顯示,大部份的Covid後遺症患者,大多數是白人、長者與男性。

