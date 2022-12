【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)警察局有兩位新成員加入,就是分別名為Gus和Duke的兩匹馬。

週三上午10點,牠們在金門公園宣誓成為警察騎兵部隊的成員。

舊金山警方表示,要求馬匹必須非常健康和溫和,而Gus和Duke就是當局耗時一年多搜索,經過不斷淘汰之後的結果。

市民經常可以在Embarcadero、Marina Green、聯合廣場或39號碼頭等地區發現牠們的蹤影,騎警巡邏隊也出現在每次大型閱兵中,馬匹的高度讓警員可以更清楚地看到擁擠的區域。

自1864年以來,舊金山警方一直擁有騎警巡邏隊,是美國僅次於紐約市的第二大騎警巡邏隊。

